بھارتی بلے باز ریشبھ پنت کی گاڑی کو حادثہ، کرکٹر شدید زخمی

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے بازریشبھ پنت کار حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں، حادثے میں گاڑی میں جل کر خاکستر ہو گئی ۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ریشبھ پنت کی گاڑی کو حادثہ ریاست اترکھنڈ سے نئی دلی آتے ہوئے پیش آیا، بھارتی وکٹ کیپر کی کار ہائی وے کی ریلنگ سے ٹکرائی اور اس میں آگ بھڑک اٹھی، آگ لگنے کے باعث ریشبھ پنت کی گاڑی مکمل طور پر جل گئی، حادثے میں ریشبھ پنت کو سر اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید چوٹیں آئیں جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرکٹر کی حالت اب بہتر ہے۔ موقع پر موجود عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کرکٹر کی گاڑی میں ریلنگ سے ٹکرانے سے کے بعد شدید آگ بھڑک اٹھی، کافی مشکل کے بعد آگ بجھائی گئی اور اسی دوران ریشبھ پنت شدید زخمی ہوئے، بھارتی کرکٹر کو فوری طور پر گاڑی سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا۔

Praying for #RishabhPant’s speedy recovery. Relieved that he's out of danger. Get well soon and come back stronger, champ! pic.twitter.com/48SXRBURVE