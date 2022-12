زمان پارک میں عمران خان قیام پذیر ، کینال روڈ پر شدید ٹریفک جام سے پریشان شہری پھٹ پڑے ، ویڈیو وائرل 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان آج کل اپنی لاہور میں زمان پارک کی رہائشگاہ میں قیام پذیر ہیں ،مصروف ترین شاہراہ کینال روڈ پر میڈیا کی گاڑیاں اور ملاقات کیلئے آنے والوں کا بھاری رش رہتاہے اور لوگ سخت سیکیورٹی کے باعث ٹریفک میں گھنٹوں پھنسے رہنے والے شہریوں کا برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور زمان پارک کے باہر سراپا احتجاج ہو گئے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں کچھ شہریوں کو زمان پارک کے باہر تعینات سیکیورٹی سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ انہوں نے گاڑیاں بھی روک رکھی ہیں جس میں ممکنہ طور پر اہم شخصیت موجود ہے ۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتاہے کہ وہاں موجود شخص کہہ رہا ہے کہ ” تین مہینے ہو گئے ہیں، میری بات سنیں ہم بہت تنگ ہو رہے ہیں ، روز ٹریفک جام ہوتی ہے ، میڈیا کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ، ہمیں ٹریفک جام کے باعث تکلیف ہوتی ہے ، ہماری پولیس چوروں کی چوکیداری پر لگی ہوئی ہے ۔“

Boy @ImranKhanPTI, your existence is an inconvenience to people. Get out of Lahore! pic.twitter.com/6OmVvDGTwM