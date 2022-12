آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے مینز ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کیلئے نامزدگیوں کا اعلان کیا ہے ، جس میں ایک بھی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں ہے۔

تفصیلات کے مطابق آئی سی سی کی 2022 کے ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کی نامزدگیوں میں انگلینڈ کے بین سٹوکس، جونی بیرسٹو، آسٹریلیا کے عثمان خواجہ اور جنوبی افریقا کے کگیسو ربادا شامل ہیں، آئی سی سی ریکارڈ کے مطابق 2022 میں انگلینڈ کے اسٹوکس کے 15 میچز میں 870 رنز اور 26 وکٹیں، جونی بیرسٹو کے 10 ٹیسٹ میچز میں 1061 رنز ، عثمان خواجہ کے 11 میچز میں 1080 رنز اور جنوبی افریقا کے کگیسو ربادا کی نو میچز میں 47 وکٹ ہیں۔

