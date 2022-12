بھارتی کرکٹر ریشبھ پنت کی گاڑی کو پیش آئے حادثے کی ویڈیو سامنے آگئی

نئی دہلی(آئی این پی)بھارتی کرکٹر ریشبھ پنت کی گاڑی کو پیش آنے والے حادثے کی ویڈیو سامنے آگئی،بھارتی میڈیا کے مطابق ریشبھ پنت کی گاڑی کو حادثہ ریاست اترکھنڈ سے نئی دلی آتے ہوئے پیش آیا، بھارتی وکٹ کیپر کی کار ہائی وے کی ریلنگ سے ٹکرائی اور اس میں آگ بھڑک اٹھی، آگ لگنے کے باعث ریشبھ پنت کی گاڑی مکمل طور پر جل گئی،حادثے میں ریشبھ پنت کو سر اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید چوٹیں آئیں جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا ، تاہم ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ کرکٹر کی حالت اب بہتر ہے،ریشبھ پنت کی گاڑی کو پیش آئے حادثے کی ویڈیو بھارتی سپورٹس چینل کے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر جاری کی گئی ہے۔

Watch | CCTV footage reveals the moment when Rishabh Pant's car crashed into divider pic.twitter.com/VJm204VKqG