فخر زمان اور حارث سہیل کے نام بھی نیوزی لینڈ کیخلاف ممکنہ ون ڈے سکواڈ میں شامل

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے جارحانہ مزاج بلے باز فخر زمان اور حارث سہیل کو نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے ممکنہ کھلاڑیوں میں شامل کرلیا گیا۔

پی سی بی کی عبوری سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین شاہد آفریدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ فخر زمان اور حارث سہیل دونوں پاکستان کپ میں شریک ہیں اور اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں ۔

We have added Fakhar Zaman and Haris Sohail to the NZ probables list after they passed their fitness tests today. The two are also playing in Pak Cup and doing well. pic.twitter.com/niK52G2XfH