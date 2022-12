ترکیہ کے ریسٹورنٹ میں دھماکہ ، 7افراد جاں بحق

استنبول (ڈیلی پاکستان آن لائن) ترکیہ میں ایک ریسٹورنٹ میں دھماکے کے نتیجے میں 7افراد جاں بحق ہو گئے ۔

غیر لکی خبر ایجنسی کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں دھماکہ گیس سلنڈر پھٹنے کا لگتا ہے ، دھماکے میں 4 افراد شدید زخمی ہوئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ۔

ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جبکہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں ۔

Blast in a restaurant in Nazilli (Aydın province), 7 dead, 4 seriously injured.

Highly likely the Ekrem Coşkun Doner branch in Kıbrıs Cd