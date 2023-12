نادرا نے پاکستانی شہریوں کی سب سے بڑی مشکل حل کر دی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا) نے شناختی کارڈ پررہائشی پتہ تبدیل کروانے کے لیے اقدامات کا اعلان کر دیاہے جس سے ہر شہری چٹکیوں میں اپنا کام کروا سکے گا ۔

تفصیلات کے مطابق ایسے افراد جو اپنی رہائش تبدیل کرچکے ہیں یا اب دوسرے شہروں میں سکونت پذیر ہیں ان کے لیے نادرا کی جانب سے موجودہ پتہ تبدیلی کی درخواست پر کارروائی کو انتہائی آسان بنا دیا گیا ہے۔نادرا کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پتہ تبدیل کروانے کے لیے ضروری دستاویزات مثلا کرایہ نامہ، اسی پتہ پر اپنے یا خاندان کے کسی فرد کے نام پر یوٹیلٹی بل، یا اسی پتہ پر خاندان کے کسی فرد کا شناختی کارڈ ہمراہ لائیں اور موجودہ پتہ درست کرائیں۔

Do you need to Change your temporary address on your CNIC? @NadraPak processes your request for change in present address in a most convenient and efficient manner



Visit your nearest NADRA Registration Centre today (get location guide through #Rahbar App) or simply download… pic.twitter.com/FrzrP277Ki