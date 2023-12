میکارتھر کا کورٹ مارشل ہوا، معمولی سزا کے بعد وہ شریف فارمر بن گیا اور پھر آسٹریلیا کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ 1834ء میں اُس کا انتقال ہوا میکارتھر کا کورٹ مارشل ہوا، معمولی سزا کے بعد وہ شریف فارمر بن گیا اور پھر ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:5

Bligh اب گورنر تھا۔ وہ سخت مزاج تھا۔ 26 جنوری 1808ء کو کالونی کی بیسیویں Anniversery تھی تو میکارتھر کو گرفتار کرلیا۔ لیکن پھر گورنر کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اور گورنر گرفتار ہوا۔ اور میجر جَونسن ایڈمنسٹریٹر رہا 2 سال تک نیو ساؤتھ ویلز کا۔ میکارتھر کا کورٹ مارشل ہوا اور معمولی سزا کے بعد وہ پھر آکر ایک شریف فارمر بن گیا۔ میکارتھر آسٹریلیا کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ 1834ء میں اُس کا انتقال ہوا۔

Thomas Mitchell Appointed as Surveyor General of N.S.W (1831-1861)

اُس کی اَن تھک محنت سے سروے ہوا تو لوگوں کو زمینیں الاٹ ہوئیں اور فارم بنتے گئے۔

آسٹریلیا میں سونے کی دریافت کے بعد 850,000 اونس سونا نیو ساؤتھ ویلز میں ملا اور پھر اِسی طرح وکٹوریہ اور میلبورن میں بھی۔ جہاں پہلے پرندے چہچہاتے تھے اور Joy اور Jackals کی چیخ و پکار تھی۔ وہاں ہر طرف Wheeling, washing, rocking and diggling نظر آنے لگیں۔ پولیس کے سپاہی تک نوکری چھوڑ ”گولڈ فیلڈز“ کی طرف چل دئیے۔

برطانیہ اور آئر لینڈ سے ہر50 میں سے ایک آدمی اِس دوران نقل مکانی کر کے N.S.W اور وکٹوریہ آئے۔ سب سے بڑا سونے کا ٹکڑا جو ملا اُس کا وزن 70 کلو تھا وہ ایک درخت کے پاس صرف ایک انچ زمین کی تہہ کے نیچے تھا۔ ہوٹلوں او رتھیٹروں کی رونق بہت ہی بڑھ گئی تھی۔ بعد میں گولڈ Diggingکے لیے لائسنس لینا پڑتا تھا۔ مزید ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ اِس دوران بڑے بڑے احتجاج بھی ہوئے۔ کئی اموات بھی ہوئیں۔ لیکن گورنمنٹ قائم و دائم رہی۔ اِس طرح 1839ء میں سڈنی اور میلبرن میں امیگرینٹس کی آمد شروع ہوگئی۔

Australia's vast coastline is a graveyard of 6500 wrecked ships i.e. one for every kilometer of coast. Dunbar Massive, largest vessel was wrecked in 1857.

20,000 لوگ اگست 1857ء میں Funeral Processions میں شریک ہوئے۔ دفتر،بنک اور چرچ میں گھنٹیاں بجائی گئیں۔ 1855 ء تک یہ Fear تھا کہ امیگرینٹس ورکرزسے ملک بھر جائے گا۔ اس کو کم کرنے کے لیے ٹیکس لگایا گیا تو اس طرح چائینہ سے آمد کم ہوئی۔ اور مزید ففٹی ورڈ ٹیسٹ کیا جانے لگا جو کسی بھی زباں میں پوچھ سکتے تھے۔ سب کچھ امیگرینٹس کو آسٹریلیا میں آنے سے روکنے کے لیے تھا۔

پھر آہستہ آہستہ لوگ Convits کے برطانیہ سے آنے کے خلاف باتیں بنانے لگے کہ مجرم لوگوں کو لا کر یہاں ہمارے سِروں پر اُن کا بوجھ ڈالا جاتا ہے اور سوسائٹی کو مزید گندا کیا جاتا ہے۔ 1848ء میں پرائم منسٹر Earl Grey نے ایک ٹرانسپورٹیشن جہاز جس کا نام تھا Hashemy جس میں Convicts کے ساتھ اچھے Well-behaved prisoners جن کو ملک بدر کرنا مقصود تھا تاکہ وہ وہاں جا کر اپنا کوئی دھندا کریں۔ Henery Parks کسٹم کے محکمہ سے نوکری چھوڑ چکا تھا اور ایک ٹوائے شاپ کھول لی تھی۔ وہاں اٍن کی دُکان میں سیاسی جمگھٹے ہونے لگے اور اِس جہاز کی آمد پر ایک بڑے Mob نے احتجاج کیا۔ گورنمنٹ ہاؤس گئے۔پٹیشن پیش کی۔ لیکن Sir Charles Fitzroy نے یہ دباؤ قبول نہ کیا اور آنے والے آ کے رہے۔ لیکن اِس احتجاج کا اثر ضرور ہوا۔ اِس کے بعد Convicts سے بھرے جہاز پھر آسٹریلیا نہ آئے اور یہ مطالبہ ہونے لگا کہ آسٹریلیا کے معاملات اب یہاں کے لوگ نپٹائیں نہ کہ انگلینڈ میں بیٹھے لوگ۔

پھر Colonial Office نے اشتہاروں کے ذریعے انگلینڈ میں عورتوں،ورکنگ کلاس، مڈل کلاس عورتوں کو کہا گیا کہ وہ آسٹریلیا جانے کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے اپلائی کریں۔ Governess, Dairy Maids, Cheese Makers and Domestic Servants۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان عوتوں کے آنے سے ہی یہاں ترقّی کا دَور شروع ہوا۔ اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ آج کی عورتوں میں اب بھی اُن عورتوں کے کیریکٹر کی عکاسی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)