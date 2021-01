امریکہ کی نئی انتطامیہ نے پاکستان اور بھارت میں فون گھما دیا ،پاکستان کو کیا ٹاسک دیا اور بھارت سے کس انداز میں بات کی ؟ اہم ترین خبر آگئی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکہ کی نئی انتظامیہ نے پاکستانی اور بھارتی حکام سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر امریکی سیکریٹری انتھونی بلنکن نے کہا کہ مجھے اپنے دوست اور بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر سے امریکہ اور بھارت کی ترجیحات سے متعلق بات کر کے خوشی ہوئی ،ہم نے امریکہ اور بھارت کے تعلقات کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی ۔انتھونی بلنکن نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ سے بات چیت کے دوران نئے مواقع حاصل کرنے اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ۔

I was delighted to speak today with my good friend @DrSJaishankar to discuss U.S.-India priorities. We reaffirmed the importance of the U.S.-India relationship and discussed ways we can better seize new opportunities and combat shared challenges in the Indo-Pacific and beyond.