بختاور کا نکاح، آصفہ بھٹو زرداری نے بھی پیغام جاری کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) سابق صدر آصف زرداری اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو کی جانب سے ان کی بڑی بہن بختاور بھٹو کے لیے محبت بھرا دعائیہ پیغام جاری کیا گیا ہے۔

گزشتہ روز بلاول ہاؤس کراچی میں بختاور بھٹو اور محمود چوہدری کے نکاح کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔بختاور بھٹو اور محمود چوہدری کے نکاح کے بعد جہاں انہیں ملک بھر سے مبارکباد دی جارہی ہیں تو وہیں آصفہ بھٹو نے بھی سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر اپنی بہن اور بہنوئی کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔

آصفہ بھٹو نے اپنے تصدیق شدہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بختاور بھٹو اور محمود چوہدری کے نکاح کی تقریب کی دلکش تصویر شیئر کی۔

انہوں نے تصویر کے کیپشن میں اپنی بہن اور بہنوئی کو نکاح کی مبارکباد دی اور لکھا کہ ’میری دعا ہے آپ کو زندگی بھر خوشی اور مسرت نصیب ہو۔‘

انہوں نے اپنے پیغام میں بختاور بھٹو سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’میری پیاری بہن، میں تم سے پیار کرتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ خوشگوار شادی شدہ زندگی گزاریں۔‘آصفہ بھٹو کی اس محبت بھری پوسٹ کو انسٹاگرام صارفین کی بڑی تعداد پسند کر رہی ہے۔

واضح رہے کہ محمود چوہدری کے ساتھ بختاور بھٹو کے نکاح کی تقریب بلاول ہاؤس کراچی میں ہوئی، تقریب میں دونوں خاندانوں کے قریبی افراد شریک ہوئے۔بختاور بھٹو زرداری اور محمود چوہدری نےاہل خانہ کے ساتھ تصاویر بنوائیں، تقریب میں صنم بھٹو، فریال تالپر، ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر نے بھی شرکت کی۔

دوسری جانب خوشی کے اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ میری بہن بختاور کی شادی طویل عرصے بعد آنے والی خوشیوں کا لمحہ ہے۔

Happiest moment in many years to see my sister @BakhtawarBZ getting married. Felt like our mother was watching over us in this moment of joy. Wishing them both all the best of for their new life together . Masha'Allah! ❤️ pic.twitter.com/MAn9wHvp2T