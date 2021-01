’اسلام آباد میں موجود چینی فیملی چمگادڑ پکارہی ہے جس سے کورونا پھیلنے کاخدشہ ہے‘سوشل میڈیا صارف کا دعویٰ لیکن دراصل وہ کیا چیز تھی؟ حیران کن خبر آگئی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی دارالحکومت کے ایک مکین نے سوشل میڈیا کے ذریعے انتظامیہ سے شکایت کی کہ ان کی پڑوسی چینی فیملی چمگادڑ پکارہی ہے جس کی وجہ سے کورونا وائرس پھیل سکتا ہے ، ضلعی انتظامیہ ، محکمہ صحت اور پولیس کو ایکشن لینا چاہیے ، اس پوسٹ پر متعلقہ محکمے فوری حرکت میں آئے اور متعلقہ حکام کو گھر سے چمگادڑ کی جگہ بھنا ہوا مرغ اور تار پر لٹکی مچھلی ملی ۔

گلف نیوز کے مطابق اسلام آباد وائلڈ لائف منیجمنٹ بورڈ اور ضلعی انتظامیہ کی مشترکہ ٹیم نے چینی فیملی کے زیراستعمال گھر کا دورہ کیا ، جس دوران تمام دعوے غلط ثابت ہوئے اور چمگادڑ قرار دی گئی چیز دراصل مچھلی اور چکن نکلا۔

ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات نے تصدیق کی کہ ٹیمیں کوبھیجاگیا اور یہ مچھلی اور بھونا ہوا چکن تھا۔ان کا مزید کہناتھاکہ شیئرکی گئی تصویر میںواضح طورپر دیکھا جاسکتاہے کہ یہ چمگادڑ نہیں ہے۔

Teams sent and inspected. This turned out to be fish and fried chicken. https://t.co/fMlVNJKLpr pic.twitter.com/CDfrazROx4

منیجمنٹ بورڈ کے منیجر آپریشنز سخاوت ناز نے بتایا کہ گوشت کو محفوظ کرنے کا ایک روایتی طریقہ ہے اور کئی چینی خاندان نمک لگانے کے لیے بعد گوشت کو دھوپ میں تار پر لٹکادیتے ہیں۔یہ چکن ، مچھلی اور بڑا گوشت ہے جو روایتی کھانوں کیلئے تار پرلٹکایاگیا ہے ۔

These are chickens, fishes and Mutton meat hanging for traditional dishes. @WildlifeBoard staff visit at that place for your query regarding the above photo. @dcislamabad @rinasaeed pic.twitter.com/j1AEPaYiPF