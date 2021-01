کورونا ویکسین کے حوالے سے حکومتی کاوشیں رنگ لے آئیں، اسد عمر نے قوم کو بڑی خوشخبری سنا دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر( این سی او سی) اسد عمر نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ کوویکس کی جانب سے ایک کروڑ 70 لاکھ ویکسین ڈوز فراہم کرنے کا خط موصول ہوا ہے۔

انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین فروری سے ملنا شروع ہوں گی، 60 لاکھ ویکسین مارچ تک مل جائے گی۔ تمام 17 ملین ڈوزز 2021 کی پہلی ششماہی میں موصول ہو جائیں گی۔ کوویکس سے ویکسین کی دستیابی یقینی بنانے کا معاہدہ 8 ماہ پہلے کیا تھا۔

اس سے قبل چین سے پانچ لاکھ ویکسین پاکستان لانے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، کورونا ویکسین لانے کا پلان تبدیل کر لیا گیا ہے، ویکسین پاکستان لانے کیلئے پی آئی اے کی جگہ ائیر فورس کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔

Good news on covid vaccine front. Recieved letter from Covax of indicative supply of up to 17 million doses of AstraZeneca in 1st half 2021. About 6 million will be recieved by March with delivery starting in Feb. We signed with Covax nearly 8 months back to ensure availability