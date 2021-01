افسوسناک خبر آگئی ،ادا کار شان کے گھر صف ماتم بچھ گئی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )ماضی کی معروف پاکستانی اداکارہ نیلو بیگم انتقال کر گئیں۔پاکستانی اداکار شان کی والدہ پچھلے کافی عرصے سے بیمار تھیں ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ادا کار شان نے اپنی والدہ کے انتقال کی خبر دی ۔ان کے نمازجنازے کا اعلان بعد میں کیاجائے گا۔ نیلو بیگم نے اپنے فنی کیریئر میں دوشیزہ،عذرا،زرقا،بیٹی،ڈاچی،جی دار جیسی یادگار فلموں میں کام کیا۔

It is with the saddest of heart I share the departure of my mother as she has gone to her creator .may ALLAH bless her ❤️????????