ایشز سیریز کا پہلا ٹیسٹ , سٹیڈیم میں بوتل سے کرکٹ کھیلنے والے بچوں کو تحفہ مل گیا

برسبین (ویب ڈیسک) آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ویمن ٹیموں کے درمیان ایشز سیریز کا پہلا ٹیسٹ کھیلا جا رہا ہے، پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز کھیل کے آغاز سے قبل بارش کے باعث بچوں نے سٹیڈیم میں تماشائیوں کے سٹینڈ کے ساتھ ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔سابق آسٹریلوی خاتون کرکٹر اور کمنٹیٹر میل جونز نے جب بچوں کو بوتل سے کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا تو وہ خود بچوں کے پاس پہنچ گئیں اور انہیں نیا بیٹ تحفے میں دیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے پلاسٹک کی بوتل سے بیٹنگ کر رہے ہیں اور بوتل چھوٹی ہونے کی وجہ سے گیند بار بار مس ہو رہی ہے۔

What a beautiful moment ???? @meljones_33 gifting a brand new @KookaburraCkt bat to these kids using a bottle during the rain delay ????

