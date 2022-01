افغان سر زمین کسی ہمسایہ ملک کیخلاف استعمال نہیں ہو گی: طالبان نے پاکستان کویقین دہانی کرادی

کابل (ویب ڈیسک) افغان طالبان نے وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف کو یقین دہانی کروائی ہے کہ افغان سر زمین کسی ہمسایہ ملک کیخلاف استعمال نہیں ہو گی، قومی سلامتی مشیر معید یوسف افغانستان میں موجود ہیں جہاں پر نائب وزیراعظم عبدالسلام حنفی سے ملاقات کی ہے، ملاقات کے دوران افغان چیمبر آف کامرس کے اراکین بھی موجود تھے۔

دنیا نیوز کے مطابق افغان نائب وزیراعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان اور پاکستان برادر ملک ہیں جن کے تاریخی مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ باہمی احترام پر مشتمل بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ افغان سرزمین کو کسی ہمسایہ ملک کے خلا ف استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔

اس موقع پر معید یوسف نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنی حمایت جاری رکھے گا، گہرے معاشی تعلقات کے بغیر امن و استحکام ممکن نہیں ہے، پاکستان علاقائی پراجیکٹس پر عمل درآمد کے لئے پر عز م ہے۔

Our NSA Moeed Yusuf is in Kabul with an interministerial delegation. Had a productive meeting with Acting FM Mullah Amir Khan Muttaqi to kick off the visit. Will have multiple official meetings to strengthen humanitarian & econ engagement ⁦⁦@ForeignOfficePk⁩ ⁦ pic.twitter.com/J5mcOPm1xR