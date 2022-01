اسلاموفوبیا پر کینیڈین وزیر اعظم کے مذمتی بیان کا خیرمقدم کرتا ہوں ، وزیر اعظم عمران خان 

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) اسلامو فوبیا کے خلاف مذمتی بیان دینے پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کینیڈین ہم منصب کا خیر مقدم کیا ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم نے کہا کہ میں جسٹس ٹروڈو کے اسلامو فوبیا پر مذمتی بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں ، اسلامو فوبیا سےنمٹنے کے لئے کینیدین وزیر اعظم کو نمائندہ خصوصی مقرر کرنا خوش آئند امر ہے ۔ جسٹس ٹروڈو کا بروقت اقدام میرے اس مطالبے کی حمایت ہے جو میں دہراتا آیا ہوں ۔ اسلامو فوبیا کے خاتمے کیلئے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔

وزیر اعظم کی جانب سے پیغام اردو اور انگریزی زبانوں میں جاری کیا گیا۔

I welcome Prime Minister @JustinTrudeau's unequivocal condemnation of #Islamophobia & his plan to appoint a Special Representative to combat this contemporary scourge. His timely call to action resonates with what I have long argued. Let us join hands to put an end to this menace