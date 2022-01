عاطف اسلم نے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر مداح کی خواہش پوری کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)گلوکار عاطف اسلم کی فٹ پاتھ پر گٹار تھامے گلوکاری کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہ زیب عباسی نامی صارف نے ویڈیو شئیر کی جس میں عاطف اسلم کو طلبا کے درمیان زمین پر بیٹھے گنگناتے دیکھا جاسکتا ہے۔

صارف نے شیئر کی گئی ٹوئٹ میں لکھا کہ وہ اپنے ایک دوست کی سالگرہ کی تقریب کے بعد دوستوں کے ہمراہ یونیورسٹی (LUMS) آئے تو اُنہوں نے یونیورسٹی کے پیومنٹ میں گلوکار کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔صارف نے مزید لکھا کہ اُنہوں نے عاطف اسلم کو بتایا کہ آج اُن کے دوست کی سالگرہ ہے اور درخواست کی کہ اس دوست کے لیے ایک گانا گنگنادیں جس کے بعد گلوکار نے اس درخواست پر برتھ ڈے بوائے سے اس کی عمر پوچھی اور گِٹار لا کر گانا شروع کردیا ۔

While coming back to LUMS after a friend’s bd we saw Atif Aslam sitting on a pavement so we asked him if he can wish our friend happy bd nd he says to him how old are u and what’s ur score.. Next thing a guy comes in w a guitar nd he starts jamming.. we were right next to him aa https://t.co/4wuz50PK0B pic.twitter.com/rignu2HLtM