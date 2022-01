اسلام آباد میں 42.2 کلومیٹر طویل پہلی مکمل میراتھن کا انعقاد ، صدر مملکت عارف علوی سمیت سینکڑوں افرادکی بھر پور شرکت 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پہلی بار 42.2 کلومیٹر کی مکمل میراتھن کا انعقاد کیا گیاجس میںصدر مملکت سمیت پاکستان بھر سے سینکڑوں افراد نے حصہ لیا،اپنی نوعیت کی اس طرح کی پہلی تقریب میں اسلام آباد میں رہنے والی تارکین وطن کمیونٹی نے بھی حصہ لیا۔

اس موقع پرصدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے اپنی اہلیہ ثمینہ علوی کے ساتھ شرکت کر کے سب کو حیران کردیا دیا کیونکہ انہوں نے بغیر کسی پیشگی اعلان کے اسلام آباد رن ود یو کے زیر اہتمام اسلام آباد میراتھن میں شرکت کی۔انہوں نے اپنا 10KM لوپ بھی مکمل کیا اور صحت مند ماحول کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کی تقریبات کو باقاعدگی سے کرنے کی ترغیب دی۔اس حوالے سے ٹوئٹر پر ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ دوڑ کرتے ہوئے میں نے خود کو جسمانی طور پر صحتمند پایا۔ 72 سالہ سیالکوٹ کے بزرگ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ ہر سال 42Km کی میراتھون مکمل کرتے ہیں۔ ایک صحتمند جسم ہی ایک ذہین دماغ اور پریشانیوں سے پاک زندگی کا باعث بنتا ہے۔ میں روز فجر کے بعد 6 کلو وزن کے ساتھ 4 کلومیٹر تک دوڑتا ہوں۔

MashAllah at a very good fitness level, President Dr. @ArifAlvi completed 10KM today and encouraged everyone at #IslamabadMarathon

He said events like this should be regularly done to promote healthy environment for all.

Very well organized event, kudos to team @runwithuspk pic.twitter.com/KqD5fFhwTm