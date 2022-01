رافیل نڈال نے ایک بار پھر آسڑیلین اوپن جیت کر نئی تاریخ رقم کردی

کیبنرا(ڈیلی پاکستان آن لائن) رافیل نڈال نے آسٹریلین اوپن 2022 کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔

رواں سال ٹائٹل جیتنے کے بعد وہ سب سے زیادہ بار آسٹریلین اوپن جیتنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں ،وہ اب تک21 بار یہ ٹائٹل جیت چکے ہیں۔راجر فیڈر ر اور نواک جوکووچ یہ ٹائل 20،20 بار جیت چکے ہیں۔فتح کے بعد دنیا بھر سے ان کو مبارک بادیں دینے کا سلسلہ کا جاری ہے۔

Champion in Melbourne once again ????#AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/NLyuXwUwdt