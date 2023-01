اپنے پڑوسی خود نہیں چن سکتے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا: بھارتی وزیر خارجہ اپنے پڑوسی خود نہیں چن سکتے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس پر تبصرہ ...

پونے (آئی ا ین پی) بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ جس طرح پنداواس اپنے رشتے دار خود نہیں چن سکتے تھے، اسی طرح ہم بھی اپنے جغرافیائی پڑوسیوں کا انتخاب نہیں کر سکتے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، سندھ طاس معاہد ہ تکنیکی معاملہ ہے، مستقل کے لائحہ عمل کا انحصار بھارت اور پاکستان کے انڈس کمشنرز کے درمیان بات چیت پر ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھا ر ت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھارتی شہر پونے میں اپنی کتاب (The India Way: Strategies for an Uncertain World) کے مراٹھی زبان میں کیے گئے ترجمے بھارت مرگ کی تقریب رونمائی کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کہ ایک مشکل پڑوسی ملک(پاکستان)جو کہ ایٹمی طاقت بھی ہے، وہ اثاثہ ہے یا بوجھ؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ایک حقیقت ہے کہ ہم پڑوسیوں کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تقریب میں ایس جے شنکر سے پاکستان کی معاشی صورت حال سے متعلق بھی سوال کیا گیا جس پر وزیر خارجہ نے کہا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کرو ں گا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے سندھ طاس معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا یہ تکنیکی معاملہ ہے۔ مستقل کے لائحہ عمل کا انحصار انڈیا اور پاکستان کے انڈس کمشنرز کے درمیان بات چیت پر ہے۔

