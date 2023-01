ممبئی(ویب ڈیسک)بالی ووڈ کی متنازع اداکارہ کنگنا رناوت گزشتہ کچھ دنوں سے شاہ رخ خان کی فلم "پٹھان" سے متعلق بیان اور کبھی سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرنے کی وجہ سے خبروں میں ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق کنگنا رناوت نے ٹوئٹر پر فلم"پٹھان" پر کیے گئے ایک مثبت تجزیے پر اپنا ردِ عمل دیا ہے۔اُنہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ "بہت اچھا تجزیہ ہے، اس ملک نے صرف اور صرف تمام "خانز" سے محبت کی ہے اور کبھی کبھی تو صرف اور صرف شاہ رخ خان سے محبت کی ہے۔"خانز"کے علاوہ بھارت" مسلمان اداکاراؤں" کا دیوانہ ہے، اس لیے بھارت پر نفرت اور فاشسٹ ہونے کا الزام لگانا انتہائی ناانصافی ہے، دنیا بھر میں بھارت جیسا کوئی ملک نہیں ہے"۔اداکارہ کے اس ٹوئٹ پر صارفین کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا جارہا ہے۔

Very good analysis… this country has only and only loved all Khans and at times only and only Khans…And obsessed over Muslim actresses, so it’s very unfair to accuse India of hate and fascism … there is no country like Bharat ???????? in the whole world ???????? https://t.co/wGcSPMCpq4