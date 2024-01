حکومتی اقدامات کے باعث پاکستان میں کرپشن میں کمی، رینکنگ بہتر

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) حکومتی اقدامات کی بدولت کرپشن میں کمی کے باعث پاکستان کی رینکنگ میں بہتری آئی ہے۔ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 2023 میں کرپشن میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔دنیا بھر میں کرپشن پر نظر رکھنے والے ادارے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے 180 ممالک کی کرپشن انڈیکس رپورٹ جاری کر دی۔

OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score! #CPI2023 https://t.co/0ZNQZqjgrL