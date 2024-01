عمران خان نے قومی سلامتی سے کھیلاتھا، مریم نواز

ہارون آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیف آرگنائزر ن لیگ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان نے قومی سلامتی سے کھیلاتھا، دیکھا اقتدار جارہاہے تو جھوٹا کاغذالہرایا یہ سائفر ہے۔

جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہنوازشریف کی سزا پر مٹھائیاں بانٹی گئیں،بانی پی ٹی آئی کو سزا پر ہم نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی،نوازشریف پر ظلم کرنے والے کچھ عبرت ناک انجام کو پہنچ گئے،کچھ گھروں کو چلے گئے، بانی پی ٹی آئی نے جھوٹا کاغذ لہرا کر کہا کہ میرے خلاف سازش ہوئی،یہ کہتے تھے نوازشریف کی سیاست ختم کر دیں گے،اب خود جیل میں ہیں،یہ سوچ رہے تھے کہ ظلم کریں گے تو نوازشریف گھبرا جائے گا،نوازشریف کے دور میں کرپشن 30فیصد کم ہوئی،ملکی ترقی کے منصوبے لگائے گئے،نوازشریف نے موٹرویز بنائے،ملک کو سی پیک دیا۔

Haroonabad erupts with an encore of:



NAWAZ SHARIF ZINDABAAD

PAKISTAN ZINDABAAD???????????????? pic.twitter.com/bMEUFuYDGA