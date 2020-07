کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے سوشل میڈ یا پر اپنی بیٹی اور بابر اعظم کی شادی سے متعلق افواہوں کی تردید کردی۔تفصیل کے مطابق گزشتہ کچھ دنوں سے یو ٹیوب پر بعض اکاونٹس سے ایسی جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں کہ بابر اعظم نے شاہد آفریدی کی بیٹی سے شادی کی بات کی اور جواب میں شاہد آفریدی نے بابر اعظم کو کھری کھری سنا دیں ۔

اس حوالے سے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہد آفریدی نے کہا کہ مہربانی فرما کر اس طرح کی بکواس اور جھوٹی افواہ کو پھیلانے سے گریز کریں ،میری تمام صارفین سے گزارش ہے کہ سوشل میڈ یا ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں ،ایسی افواہیں اور جھوٹ پھیلانے سے گریز کریں جس سے متعلقہ لوگوں کو پریشانی ہو۔

Please refrain from spreading such nonesense and blatant lies. My humble request to all, please use social media with responsibility. Stop spreading rumours and lies that cause distress to the concerned people. Thank you!