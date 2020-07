آئی ٹیکنالوجی گروپ کو1 ار ب روپے کی سالانہ آمدن حاصل آئی ٹیکنالوجی گروپ کو1 ار ب روپے کی سالانہ آمدن حاصل

کراچی(پ ر)آئی ٹیکنالوجی گروپ آف کمپنیز iTeknologi Group of Companies) ) نے،مالی سال 2019-20کے دوران 1 ار ب روپے کی آمدنی حاصل کی ہے۔ اس موقع پر گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر، سلمان حسین کی قیادت میں گروپ کی انتظامیہ نے سخت محنت، عزم اور سرپرستی کے لیے اپنے تمام عملے،پارٹنرز، کسٹمرز اور اسٹیک ہولڈرز کا شکریہ ادا کیاجن کی وجہ سے یہ زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ اِس یادگار سنگ میل کو عبور کرنے پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سلمان حسین صاحب نے کہا:”اللہ تعالی ٰکے فضل و کرم سے ہم نے بہت کم وقت میں بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ہماری اِس کامیابی کی وجہ ہماری ٹیموں کی انتھک محنت اور جذبہ ہے۔ اِس غیر معمولی سنگ میل نے ہمارے یقین کو اور بھی پختہ کر دیا ہے کہ مسلسل جدت اور کسٹمرز کی توقعات سے بڑھ کر کام کرنا، بہتر کسٹمر کیئر اور مؤثر سولوشنز ہی وہ راستے ہیں جن کے ذریعے مہارت حاصل کر کے انڈسٹری میں قائد کا درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔آئی ٹیکنالوجی ایک ممتاز گروپ آف کمپنیز ہے جس کے ملازمین کی تعداد 700 جبکہ پارٹنرز کی تعداد 100 سے زائد ہے جو مختلف تجارتی شعبوں میں پہل کاراداروں کے ذریعے ایسٹ ٹریکنگ اور سیکیورٹی، جی آئی ایس اور میپنگ، انٹرنیٹ-آف-تھنگز ) Internet Of Things )، سافٹویئر اور آٹومیشن سولوشنز میں غیرمعمولی ترقی کر رہے ہیں۔ اس گروپ نے انقلابی 'ڈیٹا-آن-تھنگز’( Data-on-Things ) ٹیکنالوجی بھی متعارف کرائی ہے اور لاجسٹکس اور فوڈ انڈسٹری میں بھی ایک ممتازادارہ ہے۔ مزید تفصیلات www.itecknologi.com سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔گروپ میں شامل کمپنیاں چھ ممالک میں کام کر رہی ہیں جن میں امریکا، متحدہ عرب امارات، جنوبی کوریا، عراق، افغانستان اور پاکستان شامل ہیں جب کہ گروپ میں ایسٹ ٹریکنگ اینڈ سیکیوریٹی کمپنی آٹیکنالوجی ( iTeknologi)، فورتھ جنریشن ٹیکنالوجیز پر مشتمل ناسننے اور نادیکھنے میں آنے والی اسمارٹ سیکوریٹی فراہم کرنے والی کمپنی- دی کوڈر(Coder The)، آئی ٹیکنالوجی لاجسٹکس( iTeknologi Logistics)، انتہائی اعلی ٰمعیار کی جی آئی ایس سولوشن اور میپنگ سروس فراہم کرنے والی کمپنی- نارتھ اسٹار نیوی گیشن( NorthStar Navigation)، اعلیٰ معیار کے فاسٹ فوڈ کا کاروبار کرنے والا ادارہ- نیو یارک پیزا (New York Pizza) اور فلیٹ منیجمنٹ اور رینٹ-اے-کار سروسز فراہم کرنے والی کمپنی- کیروس (CARROS)، شامل ہیں۔