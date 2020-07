" آپ مدد کریں " وزیراعظم نے پاک فوج کو ہدایت کردی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وزیراعظم عمران خان نے این ڈی ایم اے کو کراچی کی صفائی کرنے اور پاک فوج کو ٓصفائی میں مدد کرنے کی ہدایت کردی اور کہا ہے کہ کراچی کے عوام کو مشکل صورتحال میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے این ڈی ایم اے کو کراچی میں برساتی نالوں کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی جائزہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کراچی کے عوام کو اس مشکل صورتحال میں تنہا نہیں چھوڑے گی، کراچی کے عوام کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی۔

I have asked the Pak army to also help in cleaning up the city. https://t.co/xWFKghKqDa