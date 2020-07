" اب تو وہ بھابھی ہیں ہماری " حلیمہ سلطان کے ٹوئیٹ پر اداکارہ سارہ خان نے بھی خاموشی توڑ دی

لاہور (وہب ڈیسک) پاکستان کی معروف اداکارہ سار ہ خان اور تمغہ امتیاز مہوش حیات کی جانب سے بھی ترک اداکارہ اسراءبلجیک کے مختصر سے ٹوئٹ پر ردعمل دیا گیا ہے۔

دو روز قبول شہرہ آفاق تک سیریز ’ارطغرل غازی‘ میں حلیمہ سلطان کا مرکزی کردار ادا کرنے والی اسراءبلجیک نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر پاکستانیوں کے لیے ایک انوکھا ٹوئٹ کیا تھا۔اسراءبلجیک نے اپنے مختصر ٹوئٹ میں لکھا تھا کہ ’انہیں پاکستان میں اپنا نمبر ون مل گیا ہے۔‘

I’ve found my no. 1 in Pakistan. ????????