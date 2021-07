پیپرا رولز کو نظر انداز کر کے گندم درآمد کی اجازت دینے پر شیری رحمان وفاقی حکومت پر برس پڑیں 

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان پیپلزپارٹی کی رہنما شیری رحمان گندم کی درآمد پر پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (پیپرا ) رولز میں چھوٹ دینے پر وفاقی حکومت پر برس پڑیں ، کہا کہ اقدام انتہائی خطرناک ہے ۔

شیری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ پاکستان کے زراعت کے شعبے کو برباد کرنے کے بعد تباہی سرکار ضرورت سے زیادہ قیمتوں پر اشیائے خور دو نوش کی درآمد کر رہی ہے ، جو انتہائی بد انتظامی اور بد عنوانی ہے ۔

Pakistan’s food import bill (mainly sugar, wheat, palm oil and pulses items) has soared by a whopping 53% due to massive shortages in domestic production. Food inflation is now the highest in the region while prices of goods in Utility stores have also been hiked 2/2