روسی خلائی جہاز کا راکٹ چلنے سے انٹر نیشنل سپیس سٹیشن بڑی تباہی سے بال بال بچ گیا

نیو یارک(ڈیلی پاکستان آن لائن )دنیا کے گرد گھومنے والا انٹر نیشنل سپیس سٹیشن روسی خلائی جہاز کے راکٹ چلنے سے لڑکھڑا گیا۔ناسا کے مطابق روسی خلائی جہاز کے راکٹ حادثاتی طور پر چل پڑے جس کی وجہ سے اسٹیشن اپنی بلندی سے 45 ڈگری گر گیا۔

واقعہ روس کے ’نوکا‘ نامی خلائی جہاز کی انٹرنیشنل سپیس سٹیشن پہنچنے کے کچھ گھنٹوں بعد پیش آیا، جوآٹھ دن کی پرواز کے بعد آئی ایس ایس تک پہنچا تھا۔مشن کنٹرول میں موجود اہلکاروں نے خلائی سٹیشن کے ایک اور حصے پر نصب راکٹ چلا کر انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کی حرکت پر قابو پا لیا۔تاہم حادثے کے وقت خلائی اسٹیشن کے عملے سے مشن کنٹرول کا رابطہ کئی منٹوں کے لیے منتقع ہو گیا تھا لیکن خلائی اسٹیشن میں موجود خلا بازوں کے مطابق انھیں کوئی بڑا جھٹکا محسوس نہیں ہوا، اور وہاں موجود ساتوں خلاباز محفوظ رہے۔ناسا کا بھی کہنا ہے کہ چھوٹی سی غلطی سے کوئی بڑا حادثہ بھی پیش آسکتا تھا۔ اس لیے واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں۔حادثے کی وجہ سے ناسا اور ہوابازی کی کمپنی بوئنگ کو اپنے خودکار خلائی جہاز ’اسٹارلائنر‘ کی آزمائشی پرواز بھی 3 اگست تک ملتوی کرنی پڑی ہے۔

Fly me to…#ISS. #Nauka approach and docking to @Space_Station.

Sembla que vole…????.

Image credit @NASA.

Video: @PacoBurguera @GarciafXimo @jcfortea @parador08 @Eurekablog @geologoenapuros @esaspaceflight @EnricMarcoSoler @ASTROAVA pic.twitter.com/oZnczjqP3s