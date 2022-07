اکشے کمار اپنی نئی فلم کی ریلیز سے قبل ہی مشکل میں پھنس گئے

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکار اکشے کمار اپنی نئی فلم 'رام سیتو' کے ریلیز سے قبل ہی مشکلات میں پڑ گئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنما سبرامنیم سوامی نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں فلم رام سیتو میں میں رام سیتو معاملے کو غلط طریقے سے دکھانے پر اکشے کمار اور فلم کے پروڈیوسرز پر مقدمہ دائر کروں گا۔

The suit for compensation has been finalised by my associate Satya Sabharwal Adv. I am suing Akshay Kumar, actor & Karma Media for damages cause by falsification in portrayal of the Ram Setu issue in their film for release.