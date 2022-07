رنویر سنگھ کا دیپیکا پڈوکون کو ریمپ پر بوسہ:ویڈیو وائرل

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ معروف اداکار رنویر سنگھ نے پہلی بار بالی ووڈ معروف اداکارہ دیپیکا پڈوکون کے ساتھ ریمپ پر واک کی اور اہلیہ کو بوسہ بھی دیا۔

انڈیا ٹوڈے کے مطابق بھارتی معروف اداکر رنویر سنگھ اوربالی ووڈ سٹار دیپپکاپڈوکون مجوان فیشن شو 2022 میں پہلی بار ایک ساتھ ریمپ پر واک کرتے نظر آئے۔جوڑے نے ڈیزائنر منیش ملہوترا کے ملبوسات کی نمائش کرتے ہوئے ریمپ پر واک کی، انکی خوبصورت جوڑی اور لباس نے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔سوشل میڈیا پر انکی ریمپ کرتے کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ وائرل ویڈیو میں رنویر سنگھ نے اپنی اہلیہ دیپیکا پڈوکون کے چہرے پر بوسہ دیا ، جس کے بعددیپیکا اور کرن جوہر اور کئی شوبز شخصیات سے ملتے دیکھایا گیا۔

???? Deepika Padukone & Ranveer singh as showstoppers for the Mijwan couture show tonight in mumbai. #DeepikaPadukone pic.twitter.com/SZpReZHopW