مادام تساﺅ میوزیم میں بینظیر بھٹو شہید کے مجسمے کی نقاب کشائی

دبئی ( ڈیلی پاکستان آن لائن) اسلامی دنیا کی پہلی منتخب خاتون وزیراعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مجسمہ کی دبئی کے مادام تسائو میوزیم میں آج نقاب کشائی کی گئی۔

نشریاتی ادارے گلف نیوز کے مطابق دبئی کے مادام تسائو میوزیم میں سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کا مجسمہ کسی پاکستانی شخصیت میں سے پہلا ہوگا۔سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو آج صبح ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں، دیگر معززین اور سفارت کاروں کے ہمراہ مجسمے کی نقاب کشائی میں شرکت کریں گے۔دفتر خارجہ نے کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنے دورے کے دوران بلاول اپنے اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید آل نیہان سے ملاقات میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دوطرفہ تعلقات کے تمام پہلوئوں پر بھی بات کریں گے۔وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صدر شیخ محمد بن زید آل نیہان سے ان کے بھائی کے انتقال پر تعزیت بھی کریں گے۔

Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto is a symbol of democracy, for freedom, for equal rights for women across the world - FM @BBhuttoZardari at the unveiling ceremony of the wax figure of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto at Madame Tussaud’s Dubai pic.twitter.com/nor7S6J4is