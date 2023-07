جے یو آئی (ف) کے ورکرز کنونشن میں ہونیوالے دھماکے کی فوٹیج منظر عام پر آگئی

باجوڑ (ڈیلی پاکستان آن لائن) باجوڑ کے علاقے میں ہونیوالے خودکش دھماکے کی فوٹیج منظر عام پر آگئی ہے، جس کے مطابق دھماکا سٹیج کے قریب ہوا۔

باجوڑ کے علاقے خار میں جے یو آئی (ف) کے ورکرز کنونشن کے دوران دھماکا ہوا ہے جس میں 40افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے، دھماکے کی فوٹیج سامنے آگئی ہے۔

Another seen of #Bajaur Blast

???????? کمزور دل حضرات نہ دیکھی ???????? pic.twitter.com/uwLxGF3geS