نوجوان رنبیر کپور نے عمر رسیدہ سلمان خان کو شکست دے دی، وہ کام کردیا کہ دبنگ خان نے خوابوں میں بھی نہ سوچا ہوگا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکار سنجے دت کی زندگی پر بننے والی فلم ’ سنجو‘ نے 2018 کی سب سے بڑی اوپننگ والی فلم کا اعزاز حاصل کرلیا۔ فلم میں سنجے دت کا کردار نوجوان اداکار رنبیر کپور نبھا رہے ہیں جنہوں نے 52 سالہ سلمان خان کی فلم ریس کے افتتاحی روز پر 29 اعشاریہ 17 کروڑ روپے کا ریکارڈ توڑتے ہوئے 34 کروڑ 75 لاکھ روپے کانیا ریکارڈ قائم کردیا ہے۔

سلمان خان کی فلم ’ ریس 3‘ عید کے تہوار پر ریلیز ہوئی تھی جس نے افتتاحی روز 29 اعشاریہ 17 کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا۔ سلمان خان کی مذکورہ فلم 2018 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بالی ووڈ فلم تھی لیکن اب اس کیلئے رنبیر کپور کی سنجو نے خطرے کی گھنٹی بجادی ہے۔ سنجے دت کی زندگی پر بننے والی فلم ’ سنجو‘ جمعہ کے روز ریلیز کی گئی ہے ، فلم کی ریلیز اس حوالے سے بھی منفرد ہے کہ اسے کسی تہوار کی بجائے عام دنوں میں ریلیز کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے کاروبار کا نیا ریکارڈ قائم کردیا ہے۔ فلم نے پہلے ہی روز 34 اعشاریہ 75 کروڑ روپے کا کاروبار کرکے 2018 کی سب سے بڑی فلم ہونے کا اعزاز حاصل کرلیا ہے۔

Non-holiday... Non-festival release... Yet, #Sanju packs a PHENOMENAL TOTAL on Day 1... Emerges the BIGGEST OPENER of 2018 [so far]... Also, Ranbir's HIGHEST OPENER to date... Expected to cross ₹ 100 cr in 3 days, as per trends... Fri ₹ 34.75 cr. India biz.