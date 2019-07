پاکستان سٹار، ہانگ کانگ کا معروف ترین ریس کا گھوڑا جس کی کہانی پاکستان سے مختلف نہیں

ہانگ کانگ(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان کی گاڑی بھی کبھی یک لخت رک جاتی، کبھی ہچکولے کھاتی اور کبھی فراٹے بھرنے لگتی ہے۔ ایسی ہی کہانی پاکستان سٹار نامی اس گھوڑے کی ہے جوگھڑ سواری سے شغف رکھنے والوں کے دلوں میں بستا ہے۔ اس گھوڑے نے گزشتہ سال ہانگ کانگ کی ریس کچھ ایسے انداز میں جیتی کہ دنیا کو حیران کر دیا۔

Horse Of Fortune wins a dramatic G3 Premier Plate for @callan_murray after Pakistan Star refused after 100m, later completed course pic.twitter.com/hfiNm1HCan