یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہو گی جس میں پاکستان نیوی میں شمولیت حاصل کرنے والی لڑکی اپنے والد کو سیلیوٹ کر رہی ہے ، یہ کون ہے ؟ ساری تفصیلات سامنے آ گئیں 

کراچی (ڈیلی پاکستا ن آن لائن )آپ نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا یہ کلپ تو ضرور دیکھا ہو گا جس میں پاکستان نیوی میں کمیشن حاصل کرنے والی نوجوان لڑکی اپنے والد کو پاس آوٹ ہونے کے بعد سیلیوٹ کر رہی ہے ۔ یہ ویڈیو سامنے آنے پر تیزی سے وائرل ہوئی اور ہر کوئی سراہتا ہوا دکھائی دیا ۔

Like Father like Daughter!

A bright daughter making her father proud at a Commissioning Ceremony yesterday at Pakistan Naval Academy. pic.twitter.com/bUfOGuH8Kn