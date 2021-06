آر ایل این جی ٹرمینل کی مرمت کا کام شروع کردیا گیا ، حماد اظہر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا ہے کہ آر ایل این جی ٹرمینل کی مرمت کا کام شروع کردیا گیا ہے،ڈرائی ڈاکنگ پیر تک مکمل ہو جائے گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپر ایک پیغام میں حما د اظہر کا کہنا تھا کہ آر ایل این جی ٹرمینل کی مرمت کا کام شروع کردیا گیا ہے،ایس این جی پی ایل کے سپلائی پوائنٹس مرمت کے دوران تبدیل ہوں گے۔

انہوں نے کہا کہ ایل این جی ٹرمینل کی صفائی کے دوران سوئی ناردرن کو متبادل ذرائع سے گیس دیں گے ۔

Dry Docking of one RLNG terminal has been initiated. The change over will be completed by Monday InshAllah. Mostly SNGPL gas diversions will take place during this time.

KPD gas field in the SSGC network is back online since yesterday from its annual turn over.