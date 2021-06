فلسطین کے شہری نے بیٹی کے علاج کے لئے عمران خان سے اپیل کردی

غزہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )فلسطینی شہری نے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے وزیراعظم عمران خان سے مددکی اپیل کی ہے۔

غزہ کے رہائشی یوسف حسن کی 15 سالہ بیٹی وَلاء یوسف ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہے ۔اس بیماری میں ہڈیوں کی نشونما بے تربیب ہونے لگتی ہے جس کے باعث مریض چلنے پھرنے حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ولاء یوسف کی خالہ نے ٹوئٹر پر یوسف حسن کا خط اور باپ بیٹی کی تصاویر شیئر کی ہیں، خط میں یوسف حسن نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ وَلا ء کے علاج میں مدد فراہم کریں تاکہ ان کی بیٹی دیگر بچوں کی طرح نارمل زندگی گزارسکے۔

@ImranKhanPTI

Dear Prime Minister, #ImranKhan, A Palestinian girl needs your help for the treatment of curable bone disease in #Pakistan.@ImranKhanPTI @SMQureshiPTI @ImranIsmailPTI @BBhuttoZardari @izzahaamir @haseebasgher @Aarifarif1 @suhailyusuf @AmjadiSiraj pic.twitter.com/0NEgpM7xWH