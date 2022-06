بھارت میں پولیس تھانہ بھی سیلاب میں بہہ گیا

آسام (ویب ڈیسک) بھارت میں سیلابی ریلا دو منزلہ عمارت میں قائم پولیس سٹیشن کو بھی بہا کر لے گیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق پولیس اسٹیشن کے بہنے کا واقعہ بھارتی ریاست آسام میں پیش آیا، جہاں طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سیکڑوں افراد ہلاک گھر نذر آب ہوچکے ہیں، انہیں متاثرہ عمارتوں میں ایک عمارت سیلاب میں بہنے جانے والے پولیس سٹیشن کی ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے عمارت کی نچلی منزل پانی میں ڈوب گئی ہے، اس کے بعد اچانک عمارت منہدم ہوجاتی ہے، خوش قسمتی سے حادثے کے وقت عمارت میں کوئی موجود نہیں تھا۔

#WATCH | A part of the two-storied building of Bhangnamari police station sinks due to flood in Assam's Nalbari district

