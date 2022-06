سری لنکا اور آسٹریلیا کے میچ میں گال سٹیڈیم کا سٹینڈ گرگیا

کولمبو (ویب ڈیسک) سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان گال ٹیسٹ میں طوفانی بارش سے گرینڈ سٹینڈ گرگیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق رات گئے تیز ہواؤں اور طوفانی بارش کے باعث گرینڈ اسٹینڈ گرا تو خوش قسمتی سے وہاں کوئی تماشائی موجود نہیں تھا۔سری لنکا اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے مابین کھیلے جارہے گال ٹیسٹ میچ کا دوسرا تاخیر کا شکار ہے، میربان سری لنکا نے پہلی اننگز میں 212 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی جبکہ آسٹریلیا نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 98 رنز اسکور کرلیے ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کھیل کے پہلے روز 13 وکٹیں گری تھیں جبکہ خراب موسم کے باعث میچ کو روک دیا گیا تھا، پچ کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر ماہرین ٹیسٹ میچ تین روز میں ختم ہونے کی پیشگوئی کررہے ہیں۔دوسری جانب گراؤنڈ اسٹاف نے میدان اور پچ کو ڈھانپ دیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے آج مزید بارش کا عندیہ دیا ہے۔

Temporary roofing over a stand has collapsed in Galle due to the strong winds

▶️ https://t.co/TWmlPupBJ7 | #SLvAUS pic.twitter.com/V7QY8OLXvo