فواد خان کی مس مارول میں پہلی جھلک منظر عام پر آگئی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکہ کی ڈزنی سیریز مس مارول میں پاکستانی اداکا رہ مہوش حیات کے بعد اب ادکارہ فوادخان کی انٹری کی پہلی جھلک منظر عام پر آگئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈزنی کی مس مارول ناظرین میں مقبول تو ہے ہی لیکن نئی سیریزمقبولیت کا کچھ الگ ہی انداز ہے کیونکہ اس سیریز میں مہوش حیات کے بعد اب شائیقین اپنے پسندیدہ ادکار فواد خان کو بھی جلد دیکھ سکیں گے۔ ویب سیریزکی چوتھی سیریزگزشتہ رات نشر کی گئی جس کی خاص بات اس میں فواد خان کی ایک جھلک تھی جسے دیکھنے کے لیے ان کے مداح شدت سے منتظر تھے۔مختصر ویڈیو کلپ میں دیکھایا جا سکتا ہے کہ فود خان کمالہ کے نانا کا کردار ادا کریں گے، فی الحال فود خان کی تصویر دکھائی گئی ہے لیکن اداکار پرستار آئندہ قسط میں انہیں دیکھنے کے لئے بے چین ہیں۔فواد خان کے علاوہ مس مارول کی چوتھی قسط ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں کراچی کے معروف مقامات بھی دکھائے جائیں گے۔

Karachi awaits! ???????? Episode 4 of #MsMarvel is now streaming on Disneyplus????????‍♀️⚡

⠀⠀

pic.twitter.com/6ml73O4LIe

— Iman #MsMarvel (@imarvellani) June 30, 2022

Kamala Khan has reached Karachi and we were secretly hoping for her reunion with her great grandparents, Aisha and Hasan, but it seems we need to wait another week for that ???? #FawadKhan #MsMarvel #SaminaAhmed #ImanVellani pic.twitter.com/7ZjztQmia0