پولیس سٹیشن میں لیڈی ڈاکٹر پر تشدد، ویڈیو سامنے آنے پر ہنگامہ برپا ہوگیا

بہاولنگر (مانیٹرنگ ڈیسک) ضلع بہاولنگر کے شہر ہارون آباد کے ایک پولیس سٹیشن میں لیڈی ڈاکٹر پر تشدد کی ویڈیو سامنے آنے پر ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایس ایچ او کے آفس میں ایک شخص خاتون کو تھپڑ مارتے ہوئے زمین پر گرا دیتا ہے۔ اس اثناءمیں ایس ایچ او اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور اس شخص کو تھپڑ مار کر اپنے آفس سے باہر نکال دیتا ہے۔

جب ایس ایچ او تھپڑ مارنے والے شخص کو روک دیتا ہے تو خاتون خود پر حملہ کرنے والے شخص پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے بال نوچتی ہے اور اپنا جوتا اتار کر اسے دے مارتی ہے۔ اس دوران آفس میں موجود ایک شخص خاتون کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب تک ایس ایچ او اس آدمی کو آفس سے نکال نہیں دیتا، خاتون اس پر حملہ آور ہونے کی مسلسل کوشش کرتی رہتی ہے۔

A lady doctor is being beaten up by three unruly men in @PunjabPolicePaK SHO office in Haroonabad (Bahawalnagar). No one is listening to this civil servant. @rpobahawalpur @CS_Punjab @HamzaSS @Dpobahawalnagar may look into her case. pic.twitter.com/Q7YC6LJM7E