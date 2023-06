"اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے "فاروق عبداللہ عیدالاضحیٰ پر میڈیا سے گفتگو میں کیوں آبدیدہ ہو گئے ؟ ویڈیو دیکھیں

سرینگر ( خصوصی رپورٹ ) جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ عیدالاضحیٰ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے ۔ انہوں نے سب کو عیدالاضحیٰ کی مبارکباد دی ،قربانی کا ذکر کرتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا، 'سب کو مبارک! یہ وہ دن ہے جب اللہ کا حکم آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تمہاری جو سب سے پیاری چیز ہے، اس کو میرے نام پر قربان کر دو، انہوں نے سوچا کہ میرے لیے میرا بیٹا سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں"۔

فاروق عبداللہ نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا کہ " آج کا دن ہے جب ہم اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول کرکے ہماری مشکلات کو کم کرے اور ہم لوگوں کو امن سے، سکون سے رہنے دے"۔

یکساں سول کوڈ (یو سی سی) پر بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ مودی حکومت کو سوچنا چاہئے کہ بھارت میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور مسلمانوں کی اپنی شریعت ہے۔ انہیں کسی بھی ممکنہ طوفان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب ایک خاندان میں 2 اصول نہیں چل سکتے تو ملک 2 الگ الگ اصولوں کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے۔'

اس تبصرے کے ساتھ ہی سیاسی حلقوں میں یو سی سی کو لے کر قیاس آرائیوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔

