پیوٹن کا روس کی قدیم ترین مسجد کا دورہ، اپنے ملک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کو سنگین جرم قرار دے دیا

ماسکو(ڈیلی پاکستان آن لائن)روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے عید الاضحیٰ کے پہلے روز روس کے شمالی علاقے میں واقع جمہوریہ داغستان کی سب سے قدیم ترین مسجد کا دورہ کیا۔

ترکیہ کی خبر ایجنسی کی جانب سے جاری ویڈیو میں روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کو ہاتھ میں قرآن پاک پکڑے اور مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب کے حوالے سے روسی زبان میں بات کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔خبر ایجنسی کی جانب سے جاری کیپشن کے مطابق روس کے صدر نے داغستان کے علاقے دربنت میں روس کی سب سے قدیم ترین جمعہ مسجد کا دورہ کیا جہاں انہیں مسجد انتظامیہ کی جانب سے قرآن پاک کی ایک کاپی بھی بطور تحفہ پیش کی گئی۔

اس موقع پر ولادیمیر پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کے لیے مقدس ترین کتاب ہے اور دوسروں کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔روسی صدر کا کہنا تھا ہم جانتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں لوگ اس کا اس طرح احترام نہیں کرتے اور لوگوں کے مذہبی جذبات کا خیال نہیں رکھتے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ولادیمیر پیوٹن کا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنا تھا لیکن ہمارے ملک کے آئین اور پینل کوڈ کے تحت یہ ایک سنگین جرم ہے۔

“The Quran is sacred for Muslims and should be sacred for others.”

