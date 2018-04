” عمران خان میری ٹیم کا۔۔۔ “ لیجنڈ بلے باز یونس خان نے ایسی بات بتادی کہ جان کر خود ”کپتان“ بھی خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے

لندن(ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے لیجنڈری بیٹسمین یونس خان نے 1992ءورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے قائد عمران خان کو اپنی آل ٹائم الیون ٹیم کا کپتان قرار دے دیا۔کرکٹ کے گھر کہلانے والے لارڈز کرکٹ گرائونڈ کی سوشل میڈیا ٹیم کو دیے گئے انٹرویو میں یونس خان نے اپنی آل ٹائم الیون ٹیم کے کھلاڑیوں کا اعلان کیا جس میں انہوں نے عمران خان کو اپنی ٹیم کا کپتان منتخب کیا۔

آل ٹائم الیون میں یونس خان نے حنیف محمد اور سچن ٹنڈولکر کو بطور اوپنر شامل کیا جب کہ جنوبی افریقا کے مایہ ناز آل رائونڈر جیک کیلس کو ون ڈائون اور ویسٹ انڈیز کے برائن لارا کو چوتھے بیٹسمین کے طور پر رکھا۔ مڈل آرڈر کو مضبوط بنانے کے لیے یونس خان نے سر ویو رچرڈز کو پانچویں اور سر گارفیلڈ سوبرز کو چھٹے نمبر پر رکھا۔

یونس خان نے آسٹریلیا کے جارح مزاج وکٹ کیپر بیٹسمین ایڈم گلکرسٹ کو ٹیم میں بطور وکٹ کیپرشامل کیا جب کہ ٹیم کی قیادت کے لیے عمران خان کا انتخاب کیا۔ اسی طرح فاسٹ بالنگ اٹیک انگلینڈ کے سر رچرڈ ہیڈلی اور آسٹریلیا کے گلین میک گرا کے حوالے کیا۔ گھومتی ہوئی گیندوں سے بلے بازوں کو گھمانے والے جادوگر اسپنر متایا مرلی دھرن کو اسپن بالر شامل کیا۔ٹیم کے انتخاب کے بعد یونس خان نے اسے ایک مضبوط ٹیم قرار دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔

