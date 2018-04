”چرایا ہے تم کو، سجل کی لکیروں سے۔۔۔“ پاکستانیوں نے فیروز خان کی دلہنیا کو آڑے ہاتھوں لے لیا، سوشل میڈیا پر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) جب کوئی شخص شہرت حاصل کر لیتا ہے تو اس کی ہر چھوٹی بات بھی بڑی بن جاتی ہے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں تو کچھ بھی چھپا نہیں رہتا۔ پاکستانی اداکار اور حمائمہ ملک کے بھائی فیروز خان کی شادی کی خبر سامنے آئی تو خبروں کا طوفان آ گیا جس پر حمائمہ ملک نے لوگوں سے ’پرائیویسی‘ کی درخواست کی۔

???? love you all A post shared by HUMAIMA MALICK (@humaimamalick) on Mar 21, 2018 at 7:14am PDT



لیکن ان کی یہ درخواست کسی کام نہ آئی اور ان کی شادی سے متعلق خبریں سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہیں اور پھر دیکھتے دیکھتے دلہن کے بارے میں معلومات اور تصاویر بھی سامنے آنے لگیں ۔ شادی کے دوران اداکارہ سجل علی کا نام بار بار لیا جاتا رہا اور حیرت انگیز طور پر دلہن کے لباس کے بارے میں بھی باتیں ہوتی رہیں۔

Meray pyaray @duamalik @ferozekhan #ferozedaveyah A post shared by HUMAIMA MALICK (@humaimamalick) on Mar 25, 2018 at 7:21am PDT

فیروز خان کی شادی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتی رہی اور جب شادی ہو چکی تو فیروز خان نے نئی نویلی دلہنیا کیساتھ ایک سیلفی بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی کہ ذرا مداحوں کیساتھ اس کا تعارف بھی ہو جائے جو ان کی زندگی میں بہار بن کر آئی ہے لیکن لوگوں نے ان کی سیلفی اور شادی کے دوران سامنے آنے والی تصاویر پر غیر ضروری تبصروں کا سلسلہ جاری رکھا۔

فتنہ نامی ایک صارف نے دولہا اور دلہن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”ملے ہو تم مجھ کو بڑے تعویزوں سے۔۔۔ چرایا ہے تم کو سجل کی لکیروں سے“

Milay ho tum mujhko Baray taweezon se

Churaya hai tumko Sajjal ki lakeeron se. pic.twitter.com/jaQVGdS5u6 — Fitna???? (@MeriSunlo) March 27, 2018

ایک اور صارف نے لکھا ”لڑکی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور اس میں کوئی شک نہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسے لڑکے کا رشتہ کیوں قبول کیا جو سید نہیں ہے کیونکہ لڑکی سید خاندان سے ہے جو اپنی ذات سے ہٹ کر کہیں رشتہ نہیں کرتے“

ایک اورصارف نے لکھا ”یار اگر منہ ہی دکھانا تھا تو آگے جالی والا دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے۔۔۔ یہ سیاست۔۔۔ دردناک ہے“

ایک اور صارف نے لکھا ”دلہن بالکل بھی پیاری نہیں۔۔۔ لیکن اللہ خوش رکھے“

آمنہ احد نامی صارف نے لکھا ”زید علی کی اہلیہ کے ساتھ، اب فیروز خان کی اہلیہ دیسی اور بیمار سوچ کے حامل پاکستانیوں کے نشانے پر ہے۔ فیروز خان پر تنقید کرنے والے زیادہ تر افراد کو پھپھو کی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ بہت خوبصورت ہے اور کوئی بھی آپ کی بات نہیں سننا چاہتا“

After Zaid Ali's wife, Feroze Khan's spouse-to-be is now the current target of desi pakistani sick mentality. Criticising Feroze whereas majority of you ppl wont even get pupho ka beta/beti. F.Y.I SHES GORGEOUS AND NO ONE WANTS TO HEAR YOUR JEALOUS SLURSS STFU! — Amna Ahad (@Amna_Ahad) March 27, 2018

جنید نے لکھا ”زید علی کی بیوی ہو یا فیروز خان کی، زیادہ تر منفی کمنٹس لڑکیوں کی طرف سے آتے ہیں۔ سالا عورت ہی عورت کی دشمن ہے“

Whether it is Zaid Ali's wife or Feroze Khan's, Mostly negative comments always come from Paki girls. Sala AURAT HEE AURAT KI DUSHMAN HAI. — Jonaid. (@MaiJunaid) March 28, 2018

دعا طارق منصور نے لکھا ”کچھ لڑکیاں فیروز خان کی دلہن کیخلاف باتیں کر رہی ہیں۔۔۔ ’ یہ تو بچی ہے توبہ اس کے حساب سے بہت بری ہے۔۔۔ ان کی طلاق پکی ہے لڑکی کو دیکھو لو۔۔۔ اس کے سامنے بدصورت ہے۔۔۔ کہاں فیروز خان اور کہاں یہ عجیب سی بچی۔۔۔ یہ باتیں کرتی ہیں ’عورت کی طاقت کی‘۔۔۔!!! ہاہاہاہاہاہاہا“

Some girls are literally abusing and cursing Feroze khan’s wife...



“yeh to bachi hai tauba us k hisab se bht buri hai”

inki to divorce paki hai larki ko dekho to”

“Ugly hai usk samne”

“Kahan feroze khan aur kahan yeh ajeeb si bachi”



yeh batien krti hai “Girl power” ki! Lol. — ‎دُعا طارق منصور‎ (@duaaTM) March 26, 2018

شیزین نے لکھا ”لوگ کسی کی تصویر پر اتنے برے کمنٹس کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے بہت سے لوگوں کو فیروز خان کی دلہنیا کو بدصورت کہتے دیکھا ہے۔ خدا کا خوف کرو۔۔۔ اسے اللہ نے بنایا ہے، کیا آپ اسے بہتر بنا سکتے تھے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے“

How do people have the heart to comment such horrible things on people's pictures? I've seen so many people calling Feroze Khan's wife ugly khuda ka khauf karo. She's God's creation, could you have made her better? This is such a big sin. — Shehzeen. (@TheShehzeenist) March 28, 2018

اریبہ نے لکھا ”فیروز خان کی بیوی اور ارمینہ خان کے منگیتر کے بارے میں کئے گئے جانے والے کمنٹس قابل نفرت ہیں۔۔۔ کیسے پورا معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ آرام سے بیٹھ کر کسی کی ظاہری حالت سے اس کے بارے میں اندازہ لگانا درست عمل ہے؟“