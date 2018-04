معروف گلو کارہ گل پنڑہ اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں ؟گلوکارہ نے ایسی تصویر شیئر کردی کہ دیکھ کر آپ کہہ اٹھیں گے ’سبحان اللہ ‘

مکہ مکرمہ(ڈیلی پاکستان آن لائن )کوک سٹوڈیو سے شہرت حاصل کرنے والی پاکستان کی معروف گلوکارہ گل پانڑہ نے عمرہ کرنے کی تصویر شیئر کردی ۔

تفصیل کے مطابق پشتو گانوں سے شہرت حاصل کرنے والی اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن گلوکارہ گل پانڑہ ان دنوں سعودی عرب میں موجود ہیں اور انہوں نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر عمرہ اداکرنے کی تصویر شیئر کی ہے۔ مسجد الحرام کے صحن میں بنائی گئی تصویر میں گل پانڑہ نے سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہے اور اپنے سر کو سکارف سے ڈھانپ رکھا ہے جبکہ انہوں نے ایک چھوٹا بیگ بھی پہنا ہوا ہے۔ گلوکارہ نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ’ یا اللہ! ہر کسی کو اپنے گھر آنے کا موقع عطا کر،اللہ کے فضل سے یقینا میں اس سیارے پر خوش قسمت ترین لڑکی ہوں۔وقت پیدا کرنے والے کیلئے وقت بنائیں‘۔ گل پانڑہ کی تصویر سامنے آنے کے بعد ان کے مداحوں کی جانب سے ملے جلے ردعمل کا اظہار کیا جارہا ہے۔

O Allah.! Give chance to everyone to visit your beautiful house, indeed by the grace of Allah I'm the luckiest girl on the planet right now. Make time for the One who created Time ????#BlessedWith_Umrah #SpreadPositivity pic.twitter.com/v4v1ixwfzd