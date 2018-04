ورلڈ الیون کی قیادت کر کے پاکستانیوں کے دل جیتنے والے فاف ڈوپلیسی پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجی تو اس پر لگی رنگ ٹون نے ان کی جان ہی نکال دی، کون سی رنگ ٹون لگی تھی اور ڈوپلیسی کیساتھ کیا ہوا؟ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

کیپ ٹاﺅن (ڈیلی پاکستان آن لائن) موبائل فوج ٹیکنالوجی میں جدت آئی تو لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق انتہائی دلچسپ اور عجیب و غریب رنگ ٹونز لگانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ضرور ہو گی کہ عجیب عجیب رنگ ٹونز لگانے کا شوق صرف پاکستانیوں کو نہیں بلکہ غیر ملکیوں کو بھی ہے۔

ایک ایسے ہی غیر ملکی صحافی کے اس شوق نے پاکستان کا دورہ کرنے والی ورلڈ الیون کے قائد فاف ڈوپلیسی کی جان ہی نکال لی جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس دوران صحافی کا موبائل ریکارڈنگ کی غرض سے ان کے سامنے پڑی ٹیبل پر ہی رکھا تھا اور اچانک فون آ گیا۔

پاکستانیوں کی طرح اس غیر ملکی نے بھی ایک ایسی رنگ ٹون لگا رکھی تھی جس میں کوئی شخص بولتا ہے اور ناجانے کیا کچھ بولتا چلا جاتا ہے۔ فاف ڈوپلیسی کسی سوال کا جواب دے رہے تھے کہ اسی دوران فون آیا اور جب رنگ ٹون بجی تو فاف ڈوپلیسی چونک اٹھے اور سمجھے کہ جیسے فون میں کوئی ان سے مخاطب تھے۔

کچھ ہی لمحات میں ڈوپلیسی ساری کارروائی سمجھ گئے اور اپنی خفت چھپاتے ہوئے فون کے قریب منہ لے جا کر مزاحیہ انداز میں خود بھی بولنا شروع ہو گئے اور پھر مسکراتے ہوئے صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا ”یہ بہت ہی وحشت انگیز رنگ ٹون ہے۔“ اور اس پر تمام صحافی قہقہہ لگانے پر مجبور ہو گئے۔

