ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ بہترین،امید ہے شائقین کرکٹ کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی:سرفراز احمد

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کپتان قومی کرکٹ ٹیم سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بہترین ہے خاص طورپ ان کی بیٹنگ لائن زبردست ہے،پر امید ہوں شائقین کرکٹ کو اچھے میچز دیکھنے کو ملیں گے۔

نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کافائنل کراچی میں بہترین رہا،جس میں شائقین کرکٹ نے اسے چار چاند لگائے امید ہے اس سیریز میں شائقین بھرپورتعاون کریں گے۔ان کا کہنا تھا کہ بطور کھلاڑی اس ٹور کے لئے بہت پر جوش ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہر پاکستانی کے اندر بھی یہی جذبہ موجود ہے ،چاہتا ہوں کہ شائقین میدان میں آ کرمیچ کو انجوائے کریں ۔انہوں نے پی ایس ایل فائنل کو کامیاب بنانے پر پی سی بی اور حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔

خیال رہے پاکستا ن کے ساتھ تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریزکے لئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم جیسن محمد کی قیادت میں آج کراچی پہنچ رہی ہے ۔سیریز کا پہلامیچ یکم اپریل کو نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔

Exclusive interview with the captain of Pakistan cricket team, @SarfarazA_54 at National Stadium Karachi #PAKvWI #ApnaKhelApneGhar https://t.co/4GjoYQEjXS