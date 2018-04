ویمنز ٹی ٹوئنٹی، سری لنکانے پاکستان کو دوسرے میچ میں 7وکٹوں سے شکست دے دی

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ کے سلسلے میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 7 وکٹ سے شکست دے کر تین میچز کی سیریز ایک ،ایک سے برابر کردی ۔

Shashikala Siriwardene takes the lead as Sri Lanka pull level in WT20I series against Pakistan.#SLvPAK Report ➡️ https://t.co/khRgCtA0qa pic.twitter.com/HZerMvalZl